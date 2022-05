Lusis est un fournisseur de logiciels et de services européen formé il y a plus de 10 ans. Initialement tourné vers le marché européen, nous nous adressons maintenant à des clients des régions Moyen-Orient, Asie-Pacifique et Amériques. En 2010 Lusis a élargi sa coopération en intégrant des professionnels de haut niveau spécialisés dans les systèmes de paiements afin de créer Lusis Payments, une division focalisée uniquement sur l'industrie des paiements.



La technologie de pointe mise en œuvre par la société, combinée avec une gestion des risques efficace, lui permette d’offrir une solution unique aux sociétés face au défi du changement, de la modernisation, ou de la mise à jour de leurs systèmes d’information.



Nos clients sont au centre de notre réflexion et de nos actions. Nous visons à développer et à maintenir à long terme, des relations mutuellement bénéfiques, en proposant à nos clients d’aborder une nouvelle vision des systèmes de paiements, nous permettant ainsi de devenir un partenaire de confiance.



LUSIS Consulting est une société de Conseil et d'Expertise de nouvelle génération, nous accompagnons nos clients dans la mise en place, l'évolution et le maintien en conditions opérationnelles de leur système d'information.

Cultivant la double compétence technique et fonctionnelle, LUSIS Consulting accompagne les acteurs majeurs du secteur financier Banques et Compagnies d'assurance, mais aussi du secteur de l'industrie et des services.



L'objectif de LUSIS Consulting est d'apporter de l'innovation sur son segment de marché, en conjuguant l'expertise métier avec les compétences techniques.



Nos recrutements s'inscrivent dans une stratégie de long terme et garantissent la pérennité et l'évolution de carrière de chacun de nos collaborateur.



En intégrant LUSIS Consulting, vous pourrez exprimer votre personnalité dans notre entité à taille humaine, attentive à votre évolution et au développement de vos compétences.



