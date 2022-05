Lussi (céline BAPTISTE)

La vocation de Lussi : amener de la couleur dans les villes, combattre la grisaille du quotidien, partager des émotions et des histoires grâce à l'Art mural !



Lussi illustre et peint en fonction de son humeur… ou du sujet : elle aime la diversité, ne s'impose aucune barrière, vit son art au jour le jour en gardant l'esprit et les yeux grands ouverts. Le partage, le lien social que facilite la peinture murale est son inspiration : Lussi veut donner de la joie, apporter de la magie aux grands espaces, toucher les spectateurs !



Mes compétences :

Message identitaire

Conception graphique

Fresque

Trompe l'oeil

Peintre muraliste

Art mural