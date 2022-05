Conseils en communication des organisations sur des grands projets de solidarité internationale en partenariat (Agences des Nations Unies, Institutions Européennes, Ambassades, Fondations et entreprises).

De formation supérieure en Communication des entreprises, Communication institutionnelle et Politique, en Gestion de Projets de Solidarités Internationales, Lutaya MILANDU à 10 ans d’expériences auprès des organisations internationales, Collectivités territoriales et entreprises. Elle accompagne les entreprises dans l’élaboration des stratégies de communication multicibles, Diagnostic et audit de la communication, Evaluation qualitative des stratégies de communication, Veille informationnelle orientée, Identification des partenaires stratégiques.



Mes compétences :

Communication

Evénementiel

fundraising

Internet

Relations publiques

Relations presse

Gestion de projets

Marketing

Informatique