Lutgarde WATTIER-NACHTERGAELE

Docteur en philosophie et lettres de l'UCL, j'enseigne depuis 1988 le néerlandais courant et économique à HEC-Liège, devenue depuis 2005 l'Ecole de gestion de l'Université de Liège. J'ai élaboré plusieurs manuels pour un niveau avancé. Le dernier en date (publié en 2010 chez De Boeck Université et élaboré en collaboration avec deux collègues) consiste en une méthode de compréhension à l'audition.



Mes compétences :

Pédagogie

Sens du contact

Organisation