Expériences en Cabinet de conseil comme Analyste et en Banque comme Commercial et Assistant au chargé daffaires, qui mont permises de développer mes compétences en vente, en Valorisation dentreprise (méthode des comparables et DCF) et ma connaissance de divers secteurs tels que : lagroalimentaire, la finance, les infrastructures, etc. Très intéressé par le Private Equity et la Banque daffaires.