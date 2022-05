Luther SAVI

Sa présentation

Actuellement étudiant en 5 ème année à l'ISCID-CO Dunkerque, j'ai un niveau Master II en Commerce International option Marketing International & Réseaux.

Agé de 27 ans, j'occupe le poste de Stagiaire Prospecteur d'Affaires au sein du Groupe FIRPLAST SAS.

A la suite de mes études, mon projet professionnel est de me spécialiser en Marketing Pharmaceutique pour représenter les intérêts des Laboratoires et Industries Pharmaceutiques dans mon pays et aussi en Afrique .



Mes compétences :

Gestion de stocks

Stratégie marketing

Sugar CRM

Sage 100

Gestion Commerciale

Logistique alimentaire

Gestion d'approvisionnement

Management d'équipe

Leadership