Luthgard KOLLONTAÏ

Anciennement apprentie chanteuse réaliste et poétesse corporelle, j'ai récemment décidé de diversifier mes compétences en intégrant à mon expression artistique l'ensemble de ma personne, et réciproquement. En l'espèce, je mets aujourd'hui à disposition des recruteurs mon savoir-faire en tant qu'oeuvre d'art vivante. Nue ou habillée, somptueusement parée de bijoux ou lumineuse de simplicité, mollement allongée sur un sofa ou debout, récitant mes vers d'une voix mélodieuse et grave ou chantant langoureusement, j'illumine vos matinées, vos après-midi et vos soirées de ma présence radieuse.



Mes compétences :

Danse

Arts graphiques

Artistique

Art

Art contemporain

Littérature

Beauté

Poésie

Chant