Lutong JIVA

Ambitieux maitrise des technologies de l'information avec un intérêt marqué dans les projet de la securité et du development de l'information, abile a apprendre n'importe quoi tres vite.



Mes compétences :

Instrumentation

Creo software

Electronique

Automatisme

C et c++

Intelligence artificielle

AutoCAD

Système d'information

Base de données

Linux

System hydraulique et pneumatique

Solid Edge

Electricité

Configuration informatique

SolidWorks

Intouch

Digital marketing

Java

Développement web

Python

Développement des compétences

Réseaux informatiques & sécurité