Lutz FRÉDÉRIC

Titulaire de la carte de presse



Rédacteur en chef du magazine LE MONDE DU PLEIN AIR



Spécialisation dans le caravaning et le tourisme depuis 1989



De 2002 à 2015, rédacteur en chef adjoint du bimestriel Camping et Caravaning et de hors séries consacrés au mobile-home, au sein du groupe Motorpresse.





-Je participe à la commission professionnelle de la cote de l’occasion des caravanes











***************************************************

AUTRES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



***1999-2003, rédaction d'articles en langue portugaise, groupe El Camping Y su Mundo, édition Portugal





*** 1994-2002, rédacteur en chef adjoint, Editions Larivière.





*** 1989-1994, rédacteur et photographe, groupe de presse Edirégie.



***1985-1989, rédacteur dans un bimestriel d'une fondation de protection de l'enfance défavorisée.