Lutz MARYLINE

Coach sport santé et bien être.

Au petit soin pour ses clients toujours à l'écoute, dynamique et innovante, je suis toujours en recherche de savoir et de compétence.

Mes adhérents et clients apprécient ma joie de vivre, ma simplicité et mon enthousiasme.

J'adore la vie en générale et j'en profite chaque jours.



Mes compétences :

Animatrice atelier équilibre et prévention des chu

Petite enfance

Conseillère en fleurs de Bach

Naturopathie

Iridologue

Coach Sport Santé Bien Être certifiée ARS

Instructeur Fitness Zumba, Piloxing, Strong by Zum

Instructeur Postural-Ball, Pilates, bodyART