Luxembourger CHRISTOPHE

Thématiques de recherche :

L’émergence du pronom personnel "je" et de la forme réfléchie "je me" en rapport avec la construction identitaire de l’enfant en maternelle.

Les rapports entre stress, performance cognitive et renoncement. Comment observer, comprendre et y remédier ?

Les capacités de mémoire à l’école maternelle ou élémentaire. La métamémoire. Les effets d’un Programme de renforcement mnésique.

L’impact de l’image sur les capacités attentionnelles de l’élève.

L’impact de la relaxation-méditation sur les capacités attentionnelles et les performances cognitives de l’élève.

"L’effet maître" : incidence du rapport humain dans l’interaction sur l’investissement cognitif et la motivation.

Le développement de la théorie de l’esprit en maternelle et /ou classes spécialisées.

Théorie de l’esprit et expression métacognitive de l’identité ("je me") à l’école élémentaire ou avec l’enfant en difficulté. Théorie de l’esprit et mensonge.

Le développement de l’empathie : mise au point d’une échelle sous la forme d’un questionnaire d’empathie pour enfants.

L’évaluation de l’intelligence émotionnelle dans son rapport avec l’adaptation scolaire et sociale de l’élève.

Connaissance de sa famille (génogramme) et lecture. Le rapport entre l’entrée dans la lecture et sa capacité à symboliser sa place dans la famille.

Coordinateur du programme EMILE (Enfant Miroir Identité Langage et Énonciation chez l’enfant entre 15 et 48 mois). http://luxembourgerverdun.wix.com/emile #



CV en bref :

10 années en école primaire,

10 années en institut pour jeunes déficients auditifs (2 à 20 ans) puis

8 années en tant que psychologue scolaire en Réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED).

Expérience dans les domaines suivants :

difficultés d’adaptation sociale et/ou scolaire,

besoins éducatifs particuliers et psychologie liée aux handicaps

18 dernières années en Zone d’éducation prioritaire (ZEP).

Diplôme d’état de Psychologue scolaire (Lille3), major

Diplôme de clinicien (DESS de psychologie clinique et pathologique, Paris8),

DEA de psychologie cognitive et de la communication (Nancy2),

Doctorat de psychologie (Nancy2)

Maître de Conférences Université de Lorraine



Psychothérapeute pour enfant et adolescent

superviseur de personnels petite-enfance en lieu d’accueil parent-enfant,

Laboratoire de recherche InterPsy EA4432 à l'Université de Lorraine (psychologie de l'interaction et des relations intersubjectives, Groupe de recherche sur les communications).



Exerce à l'Université de Lorraine ESPE et UFR de psychologie (Nancy) en master2 de psychologie clinique de l'éducation (responsable module enfance et adolescence)