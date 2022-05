Luxmee SOMAROO

J'ai intégré la Banque Transatlantique en juin 2013 en tant conseillère accueil, puis j'ai évolué vers un poste d'assistante commerciale à la Direction de Gestion de Fortune que j'occupe depuis septembre 2014.



Mes compétences :

* Accueil :

- Accueil physique et téléphonique des clients ou prospects

- Identification des besoins

- Orientation de la clientèle en fonction des demandes



* Commerciales :

- Ouvertures de comptes pour les clients particuliers et professionnels (compte courant, épargne...)

- Avenants sur les contrats

- Propositions de produis adaptés à chaque clients



* Administratives :

- Prise en charge des demandes ou réclamations clients

- Suivi et mise à jour des dossiers clients

- Gestions des agendas professionnels

- Divers (courriers, e-mail, ...)







Rigueur

Adaptabilité

Administratif

Autonomie professionnelle

Esprit d'équipe

Diplomatie

Organisation du travail

Sens du contact