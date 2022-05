Luz CARTAGENA

Artisan d'éphémère: artisandephemere.blogspot.com

Accessoiriste- installations poétique - Encadrante et intervenante artistique



Accessoiriste dans le spectacle vivant depuis une dizaine d'années, mon parcours se mêle de formation artistique diverses: Beaux-arts, artisanat d'art, marionnette , 0costume grotesque; de différentes rencontres dans le théâtre de rue ainsi qu'auprès de compagnies de plasticiens ( théâtre de l'unité, KMK, illotopie, Les pas perdus, les escabelles instantanées, les lendemains de la veille...)

Le résultat est l'acquisition d'une grande liberté à manipuler rapidement différents matériaux et techniques artisanales pour créer et réaliser toutes sortes d'installations et d'objets poétique: de la robe chapiteau au décors de poche.

J'interviens depuis une dizaine d'années également dans de nombreux montage de projets en tant que formateur ou directeur artistique, réalisant divers ateliers avec des groupes: enfants, adolescent et adultes.



Mes compétences :

Poésie

intervenante artistique

installations éphémère