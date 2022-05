Madame,



Je m'appelle Luzie Naomi Schrauf et en ce moment j'habite à Francfort et j'étudie "Global Brand and Fashion Management" à l'université privée "International School of Management", toujours à Francfort.



Je vivrai à Paris pour mon semestre à l'étranger à partir de janvier 2018, pendant cinq mois, je vais étudier auprès de l'école privée "Mod'Art" à Paris. Je voudrais utiliser ce temps afin d'améliorer mes connaissances et expériences en faisant un stage de la durée de deux ou trois mois après le semstre.

Comme je m'intéresse beaucoup à la mode et au management et comme j'ai déjà fait partie du monde de la mode puisque j'ai eu la possibilité de défiler comme mannequin à la fashionweek parisienne, cela serait un grand plaisir de faire mon stage auprès de votre entreprise.



Si vous le permettez, je vous enverrai mon CV et une lettre de motivation pourque vous puissiez juger ma candidature.



Je serais très contente de recevoir une réponse positive de votre part.



Bien cordialement,



Luzie Schrauf



luzieschrauf@icloud.com