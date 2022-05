Je m'appelle ZHAO Lv, j'ai 24ans. Actuellement je suis étudiant en 1ère année de thèse à l’INSA de Lyon au sein du Laboratoire de Mécanique des Contacts et des Structures.

Je suis chinois, et j’ai fait mes études aéronautiques en Chine, ensuite, grâce à un projet de double-diplôme, je suis venu en France pour continuer mes études en genie mécanique conception à l'INSA de Lyon. Après la sortie en 2013, je me suis engagé à faire une thèse avec une bourse ministérielle, pour une durée de 3 ans.





Mes compétences :

Abaqus

Solidedge

Solidworks

MATLAB