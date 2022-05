Lwaboshi KAYOMBE

Psychologue Clinicien. Bonne expérience dans l’élaboration, la planification et l’exécution des activités psychosociales en humanitaire. Grande expérience dans la mise en œuvre des activités de projet d’éducation intégrant l’approche et l’intervention psychosociales, surtout avec des enfants/adolescents sortis des groupes armés, des survivants de violences sexuelles et basées sur le genre, et des déplacés internes. Large connaissance et compétence dans la mise en œuvre de programmes de formation en santé mentale et en protection de l’enfance avec des équipes médicales, paramédicales, éducatives, et des organisations communautaires. Large capacité d’adaptation dans différents contextes culturels et gestion des ressources humaines.



Mes compétences :

Gestion du stress

Fiabilité

Flexibilité

Sens de l'initiative

Travail en équipe

Créativité

Autonomie

Coaching