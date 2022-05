Lwcorporation TRADING - SOURCING - CONSULTING

Fondée en novembre 2009 à Hong Kong, Shanghai et Bordeaux LWC (www.lwcorporation.com) se focalise sur la créativité, l’intermédiation et l’excellence.



Nous sommes en constante recherche des opportunités et besoins liés à la globalisation et l’émergence des marchés.



Notre postulat est de rencontrer, gérer et développer l’offre et la demande au niveau international.



Agissant en tant qu’intermédiaire global, nous manageons intégralement les projets en interne, en réunissant les contreparties nécessaires ainsi qu’en créant les solutions avec nos propres employés.



En somme LWC est une société de conseil, de création et de gestion qualitative . Nous sommes les middle man sur qui vous pouvez vous reposer.



Nos implantations stratégiques (France, Mexique, Pologne, Chine) ainsi que notre réseau mondial de partenaires nous permettent d'être conscients des dernières innovations en terme de produit mais aussi de les obtenir aux prix les plus compétitifs.



Nos activités se développent sur 3 axes :



Import export, Trading, OutSourcing et Création:



- Mobilier et art



- Impression, packaging et Produits promotionnels



- Produits à énergies renouvelables



- Global trading



- Vin & F&B





Consulting en internationalisation :



Nous ouvrons les marchés asiatiques aux entreprises.





Investissements en Europe :



Nous développons les investissements asiatiques principalement sur le domaine du luxe, en Europe pour consolider la présence sur leur marché et développer en Asie.



En collaboration avec Ample Luck Investment Company.



