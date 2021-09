LxA Conseil est une société en pleine croissance basée au cœur de la technopole de Nice Sophia-Antipolis.



Nos domaines d'activités concernent l'ensemble des nouvelles technologies de l'informatique et le management de projet. Avec plus de 15 nationalités au sein de notre équipe, nous apportons des conseils et prestations aux différents acteurs économiques de la région.



Grâce à un management de proximité et un suivi de parcours, nous nous engageons à faire progresser nos collaborateurs tout au long de notre évolution commune.



Notre objectif pour cette année 2017 ?! ... promouvoir davantage l'expertise de nos présents et futurs collaborateurs.

Nous continuerons à toujours faire preuve d'écoute pour œuvrer dans ce sens.



Nous sommes en pleine expansion et nous souhaitons renforcer notre équipe de consultants.

Etes-vous prêt(e) à en faire partie ?



Alors n'hésitez plus et rejoignez nous en postulant directement à recrutement@lxa-conseil.fr ou directement sur notre site www.lxa-conseil.fr



Mes compétences :

Recrutement IT

Sourcing international

Conseil IT

Bootstrap

AngularJS

PHP

C++

Java

Java EE

Test logiciel

HP Quality Center

Selenium

Android