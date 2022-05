Lya THIBAUT

Etudiante en deuxieme année de cycle d Ingenieur préparatoire integree a l'ecole ISMANS CESI (72000 Le Mans).



La pedagogie qui consiste à apprendre par la résolution de probleme, ma permis d acquerir un savoir-faire :

- Collaborer,

- Animer un groupe,

- Rediger toutes informations,

- Organiser et planifier les activites,

- Réfléchir et mettre en oeuvre la résolution de probleme



Je recherche dans le domaine :

- L'ingenierie en laboratoire

- L'industrie (amélioration continue et performance industriel) dans le domaine du luxe particulierement et en general.

- L'aérospatial et aeronautique



J ai effectué un stage dans le domaine d architecture conception designer d interieur.