Retraité de l'armée, ou j'ai exercé 27 ans, J'ai ensuite exercé, jusqu'à l'age de 60 ans, dans les assurances, comme chargé d'études en sécurité ( visite de risques, enquêtes sinistres automobiles et IARD), avant de créer en 2007 et au nom de l'un de mes fils, que j'assiste dans la gestion administrative et technique, une entreprise de management de la sécurité intégrée.





Mes compétences :

Droit pénal

Gestion des risques