Lyasse BENAOUF

JE SUIS TITULAIRE D'UN DIPLÔME DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR EN ÉLECTROMÉCANIQUE DE L'IAP DE SKIKDA EN 1990 ET J'AI OCCUPE DES POSTES DE CHEF ATELIER EN ELECTROMECANIQUE ADE BATNA ENSUITE CHEF DE CENTRE ADE COMMUNE DE LAMBERIDI BATNA APRES J'AI OCCUPE LE POSTE DE CHEF DE CENTRE A BARIKA ADE ET SUBIVISIONNAIRE ADE AIN-TOUTA DE 1990 A 2007.APRES J'AI CHANGE DE METIER A CONSTRUBEST AU POSTE DE CHEF DE SEVICE GESTION STOCK ET APPROVISIONNEMENT DES MAGASINS ET CARRIERE AGREGATS.