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Lyasse BENAOUF

AIN-TOUTA

En résumé

JE SUIS TITULAIRE D'UN DIPLÔME DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR EN ÉLECTROMÉCANIQUE DE L'IAP DE SKIKDA EN 1990 ET J'AI OCCUPE DES POSTES DE CHEF ATELIER EN ELECTROMECANIQUE ADE BATNA ENSUITE CHEF DE CENTRE ADE COMMUNE DE LAMBERIDI BATNA APRES J'AI OCCUPE LE POSTE DE CHEF DE CENTRE A BARIKA ADE ET SUBIVISIONNAIRE ADE AIN-TOUTA DE 1990 A 2007.APRES J'AI CHANGE DE METIER A CONSTRUBEST AU POSTE DE CHEF DE SEVICE GESTION STOCK ET APPROVISIONNEMENT DES MAGASINS ET CARRIERE AGREGATS.

Entreprises

  • CONSTRUBEST - CHEF DE SERVICE APPROVISIONNEMENT

    2013 - 2016

  • CONSTRUBEST - CHEF DE SEVICE GESTION DE STOCK CONSTRUBEST & CHEF DE SERVICE APPROVISIONNEMENT

    2011 - 2011 CHEF DE SEVICE GESTION DE STOCK CHEF DE SERVICE APPROVISIONNEMENT CONSTRUBEST DE
    DIVERS/
    DYNAMIQUE ET SENS DE RESPONSABILITE
    BON GESTIONNAIRE ET RELATION AVEC LE PERSONNELS

  • CONSTRUBEST - CHEF DE SEVICE GESTION DE STOCK CONSTRUBEST & CHEF DE SERVICE APPROVISIONNEMENT

    2011 - 2011 CHEF DE SEVICE GESTION DE STOCK CHEF DE SERVICE APPROVISIONNEMENT CONSTRUBEST DE
    DIVERS/
    DYNAMIQUE ET SENS DE RESPONSABILITE
    BON GESTIONNAIRE ET RELATION AVEC LE PERSONNELS

  • CONSTRUBEST - CHEF DE SERVICE GESTION DE STOCK AGREGAT

    1990 - maintenant METTRE UN OBJECTIF BIEN DÉTAILLE ET STRICT SUIVANT LES MOYENS DE L'ENTREPRISE ET AUSSI LA COMPETENCE DU PERSONNEL AU POSTE ET FAIRE UN BON SUIVI DES RESULTATS ET LE RENDEMENT DU CHAQUE AGENT AFIN DE DETERMINER LES ANOMALIES OU LA REUSSITE DE L'OBJECTIF TRACE .

  • CILAS BISKRA - CHEF DE MAINTENANCE

    1990 - maintenant EXPERIENCE PROFESSIONNEL/ 23ANS
    POSTE OCCUPE/ CHEF ATELIER ELECTROMECANIQUE ADE BATNA

  • CONSTRUBEST - CHEF DE CENTRE

    1990 - 2007 CHEF DES MAGASINNIER CONSTRUBEST BATNA ,

  • CONSTRUBEST - CHEF DE CENTRE

    1990 - 2007 CHEF DES MAGASINNIER CONSTRUBEST BATNA ,

  • CONSTRUBEST BATNA - CHEF DE SERVICE APPROVISIONNEMENT

    1990 - maintenant EXPERIENCE PROFESSIONNEL/ 23ANS
    POSTE OCCUPE/ CHEF ATELIER ELECTROMECANIQUE ADE BATNA

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau

Pas de contact professionnel