Lyassine SACI

Cadre Comptable et Financiér d'une entreprise privé sise a hassi messaoud wilaya de Ouargla Algérie, spécialisée dans le transport et location de Matériels de genie civil(pelle sur chenille,niveleuse,compacteur pneumatique et cylindrique,bulldozers, chargeur et chariot élévateurs,camions cellules camions Grues,Grues 60 50 et 25 tonne et les DTM(RIG MOVE).

toujours à l'affût de toute opportunité professionnelle surtout dans le domaine de la finance et la comptabilité.

Mon projet professionnel est d’intégrer une équipe de travail où règnent sérieux, dynamisme et professionnalisme, une organisation où je peux apprendre et évoluer, et où l’intérêt de l’entreprise est au dessus de toute considération.

Enfin, je crois que ma personnalité est en plein accord avec mes motivations professionnelles.

En effet je pense être ouvert aux autres, ayant les sens de communication, d’organisation et d’initiative, apte à travailler en équipe, à apprendre et à comprendre, possédant un esprit créatif et innovateur, curieux et désireux de me perfectionner, et confiant en ma capacité à réussir mon projet professionnel et mon intégration.



Mes compétences :

Exact

Finance

Promotion