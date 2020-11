Lydia DAKOURI

Titulaire dune Licence en Sciences économiques et de Gestion, d'un Master 2 en Gestion Comptable et Financière et actuellement en Master 2 Monnaie, Banque, Finance, Assurance Parcours Banque-Finance à l'Université Picardie Jules Verne d'Amiens, pour lequel je devrais finir le cursus en Septembre 2021;

Jai pu apprendre sur les thématiques de diagnostic et évaluation d'entreprise, de mesure et gestion de risques, de gestion de portefeuilles, d'assurance, prévoyance et retraite, d'ingénierie et innovation financière, big data , ainsi que certains logiciels ( VBA ,R , STATA) , tout ceci ma donc permis d'appréhender les changements organisationnels et réglementaires intervenus dans l'environnement et les pratiques financières et bancaires.

De plus, j'ai effectué des stages non seulement dans un cabinet d'expertise comptable, mais aussi dans le secteur bancaire en tant que conseillère clientèle et analyste crédit.

Je suis à la recherche d'un stage de fin d'études à partir d' Avril 2021 pour une durée de 06 mois.



Jaime travailler avec les chiffres, je maîtrise la gestion du plan comptable, l'analyse financière , la gestion du risque de crédit, le calcul de trésorerie , la comptabilité analytique et la gestion de la relation client.

J'ai de bonne connaissance de l'outil informatique (Word ,Excell, Powerpoint...) .

Je suis actuellement en contrat CDI étudiant où j'occupe le poste d' hôtesse de caisse à Auchan Epinay . Au cours de cette expérience mon adaptabilité rapide , mon sens de l'organisation, ma rigueur , ma capacité à travailler en équipe et ma capacité à collaborer me permettent de créer des liens de confiance et de satisfaire les clients.