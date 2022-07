Lydia NOURY

Dans les domaines de la trésorerie et de la finance DIMO Software est à la fois éditeur et distributeur de solutions.

Nous sommes éditeur :

- de la solution logicielle GEC qui permet la génération automatique d’écritures comptables, l’automatisation des encaissements clients ainsi que la dématérialisation de vos titres de paiement

http://www.gec-software.fr/vdoc/easysite/go/03r-00001i-002/video-gec-lettrage

- d'une solution DIMO Pouvoirs destinée à la délégation des pouvoirs bancaires.

http://www.dimo-tresorerie.fr/vdoc/easysite/go/03r-00001d-034/solutions/communication-bancaire-et-securisation-des-paiements

Nous sommes également le premier distributeur et intégrateur de solutions logicielles SAGE XRT Trésorerie.

http://www.dimo-tresorerie.fr/vdoc/easysite/go/03r-00001d-02t/accueil

http://www.youtube.com/watch?v=zB-6OhV7Qw0



Mes compétences :

Reporting

Finance

Trésorerie

XRT

Lettrage des encaissements clients

Gestion de la délégation des pouvoirs bancaires

Recouvrement de créances

Génération des écritures comptables

Protection contre les fraudes