Lydia OUARET

Titulaire d'un BAC S ainsi que d'un BTS AM, j'ai choisi de poursuivre mes études par la

préparation d'une Licence Professionnelle en Management des Systèmes de Santé.

Cette formation d'un an se déroulant en alternance, je suis actuellement à la recherche d'une

entreprise afin d'acquérir une solide expérience professionnelle venant compléter mon cursus scolaire.



Passionnée depuis mon plus jeune âge par l'univers médical et n'ayant, malheureusement, pas pu

aboutir mes études en médecine. Je souhaite, malgré tout, poursuivre ma scolarité dans le secteur de

la santé et du social. Mon projet final étant de pouvoir prétendre au poste de directeur adjoint en

centre hospitalier.



Mes compétences en matière de secrétariat, d'assistanat, ainsi que mon aisance relationnelle

constituent de sérieux atouts. En outre, je maîtrise les outils informatiques suivants : traitement de

texte, excel, power point, base de données..

Je souhaiterai vivement débuter mon activité, en tant qu’assistante manager et mettre en pratique les connaissances acquises, tout en me confrontant à la réalité du monde du travail.



Professionnelle, aimant travailler en équipe, dynamique, j'ai le souci de toujours progresser.

Organisée, sérieuse et rigoureuse, je pense réunir les qualités nécessaires pour envisager une

éventuelle admission dans votre structure.

Pour toutes les raisons évoquées précédemment, je suis déterminée à m’investir et mener à bien les

projets qui me seront confiés.



Mes compétences :

Microsoft Office

Windows Live Movie Maker

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft Internet Explorer

Microsoft Excel

Final Cut Pro

Apple Mac

Adobe Photoshop