Lydia VASQUEZ

Je suis psychologue clinicienne spécialisée en interculturel et thérapeute familial. J'exerce actuellement en libéral et je recherche un poste en dehors de mon activité libérale.

Ma formation m'a permis d'aborder la souffrance psychique : différentes psychopathologies d'urgence, suivi en CMP, hôpital de jour et aussi d'aborder les difficultés que rencontrent les migrants: problèmes liés à la communication, souffrances, précarité dans des contextes particuliers: secteur psychiatrique, milieu associatif. J'ai pu y développer des capacités d'analyse, d'écoute, de compréhension des différents troubles en milieu psychiatrique et des problématiques que rencontrent les populations migrantes.

Présidente à l'Association d'Insertion des Familles Originaires du Monde et des Jeunes, je participe avec l'équipe à l'insertion des publics concernés.

Mon expérience à l'association Innocence en Danger (protection de l'enfance) sur la question des violences sexuelles auprès d'enfants, adolescents, adultes victimes, ainsi que des proches.

Aujourd'hui j'exerce en libéral depuis 2012 .









