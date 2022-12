Lydie FARDEL

LIDONEA RH est un Cabinet de Recrutement porté par un réseau de Consultants Indépendants agissant dans différents secteurs d’activité pour des Entreprises publiques ou privées et sur tous types de candidats cadres ou non-cadres.

- Ses méthodes varient en fonction de l’analyse du(des) profil(s) recherché(s) : approche directe, réseau, jobboards, annonces, …

- Son offre tarifaire est adaptable selon la prestation choisie : qualification téléphonique, entretien face-à-face, évaluation du savoir être, ...

Et parce qu’un recrutement réussi ne peut aboutir sans une étroite collaboration entre l’Entreprise qui recrute et son Consultant : les différentes étapes du process sont cadencées en amont…

Pour en savoir davantage contactez-moi au 06.50.21.35.94.







Mes compétences :

Stratégie commerciale

Management

Gestion Business unit

Gestion administrative et commerciale

Développement commercial

Négociation commerciale

Recouvrement amiable

Pilotage de projets

Prospection commerciale

Recrutement

Animation commerciale

Prospection

Ventes

Autonomie

Pilotage

Négociation

Dynamisme

Performance

Commercial

Relationnel