Lydie LACROIX

Journaliste-rédactrice / Content manager au sein de Parlons RH (agence de marketing digital et éditorial 100 % RH), j'explore plus spécifiquement :

- Les soft skills et le développement des compétences

- La fonction managériale (innovation, performance sociale des entreprises, RSE, QVCT)

- Les mutations du travail et de l'emploi (Future of work)

- Les sciences cognitives et l'apport des neurosciences à l'apprentissage ou aux modes d'organisation du travail (+ conception des espaces de travail)



Auparavant, comme journaliste (pour un mensuel papier et plusieurs web magazines), je suis intervenue dans les domaines suivants :

- Conseil en stratégie

- Arts et Culture

- Politique

- Relations internationales

- Histoire

- Sciences (simulation médicale notamment)



J'aime les mots, en jouer, qu'ils fassent sens et interpellent !

J'aime partager l'information, parler de l'être humain et mettre en valeur l'activité des entreprises, l'originalité ou l'innovation dont leurs membres font preuve dans leurs approches RH ou autres :-)

J'adore ajouter une pointe d'humour lorsque le contexte s'y prête !

Mon parcours professionnel initial de comédienne me permet de scénariser des podcasts et de les animer, voire de les "jouer" - dans le cadre de scripts dialogués.



Mes compétences :

Rédaction print

Rédaction web

Elaboration et animation de podcasts

Elaboration de contenus vidéo et pilotage éditorial, voix off ou présence à l'écran

Elaboration d'infographies (trames texte)

Techniques d'interview

Recueil et rédaction de témoignages

Publirédactionnel

Secrétariat de rédaction (basique)

Correction / révision

Rewriting

Community Management (basique)

Notions de montage - podcast et vidéo

Coaching éditorial