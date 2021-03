Passionnée par le monde de l'enseignement lié à celui des Technologies de l'Information et de la Communication, j'ai fait évoluer mon parcours universitaire et professionnel dans ce sens. De ce fait, pour toutes missions ou conseils liés aux technologies de la formation, à leur prise en main, au e-learning mais aussi aux nouveaux espaces d'apprentissage et à l'audiovisuel en contexte pédagogique, je vous invite volontiers à me contacter.