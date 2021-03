Lydie SIMON

Au 1er mars 2021, je suis en recherche d'un poste en liaison avec mon expérience en assistanat et en commercialisation.



ASSISTANTE de DIRECTION anglais, espagnol, italien et Intérimaire de 2013 à Juillet 2020 j'ai régulièrement travaillé en mission chez Airbus.

Il est important de savoir que je suis adhérente de la FFMAS (Fédération des Métiers de l'Assistanat et des Secrétaires : www.ffmas.org). Grâce à cette participation je suis en mesure de suivre l'évolution du métier.



Lors de mes dernières missions en tant qu'assistante de direction (2017/2020) j'ai assisté différents managers en tant que Personal Assistant et ce dans la gestion administrative et technique de leurs tâches (Organisation de team events, audits, workshop, webex, visio conférence, Gestion des calendriers sur outlook et Gsuite...).

J'étais également amenée à apporter mon support à certains membres de leurs équipes.



En 2016, j'ai simultanément assisté deux managers airbusiens, un Canadien et un Français ainsi que leurs équipes.

En charge d'organiser les événements cités précédemment, j'étais le lien entre la direction et leurs interlocuteurs (suivi d'échéances et d'actions).



En 2015, j'ai aussi occupé un poste d'assistante de direction chez Airbus Defence and Space. J'ai pu participer à de nouvelles actions à l'international et faire valoir mes compétences d'organisatrice.



De Janvier 2013 à décembre 2014 j'ai effectué deux longues missions intérimaires en tant qu' Assistante bilingue anglais chez Airbus.



En 2014 je travaillais comme Assistante Airlines au Service Customer Affairs c'était un poste qui exigeait un excellent relationnel avec les VIP. Le précédent intitulé Assistante au Working Party m'avait mise au coeur de l'action technique des constructions et des dépannages d'avions dans le monde entier.

J'ai de sérieuses références émanant de tous ces emplois occupés.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------



Auparavant,