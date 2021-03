Lydie THAUDIERE - PILLAT

Animation du Système de Management Qualité suivant les normes ISO 9001 v. 2008 et ISO 13 485 v.2003.



Gestion des exigences clients pour de multiples domaines : médical, agroalimentaire, aéronautique, nucléaire, ferroviaire...etc.



Management de projet : amélioration de l’organisation / amélioration produit et process.



Gestion des contrôles produits (entrées/sorites), gestion des fournisseurs et sous traitants.



Veille réglementaire et normative.



Mes compétences :

Conception de Produits

Production industrielle

Méthode PDCA

Quality management