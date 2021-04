Lyes-Gaël SOUGH

Bonjour et bienvenue sur mon profil.



Plus de huit années d’expériences en France comme à l'international dans les domaines de l'ingénierie qualité, la vente et les achats et également la formation, m'ont permis d’acquérir des compétences variées tout en ayant également eu l'opportunité de pouvoir être amené à exercer un management direct ainsi que transversal au sein de PME comme de grandes entités.



Croyant sincèrement que les échanges amènent à l'enrichissement mutuel, je reste disponible et ouvert à toute discussion.



Mes compétences :

Ingénierie

Audit

Commerce international

Qualité

Marketing

Avant vente

Management des ventes

Vente directe

Vente B2B

Management

Management commercial

Vente