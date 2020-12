Lyes LYES OUABDESSELAM (OUABDESSELAM)

Spécialiste en Contrôle de la Qualité et de la Conformité/ Consultant en Agro-Alimentaire ( > 1( ans dexpérience en industrie AA, > Bac + 10; Accompagnement de plus dune trentaine dentreprises, Animation de plusieurs séminaires, Animation de Formations et ateliers en inter/intra entreprises dans les domaines de Management, Accréditation, Hygiène et Sécurité. Plus de 15 publications dans des revues techniques internationales, Plusieurs interventions dans des Conférences Internationales en Management dans lIndustrie AA , Publications douvrages techniques dans des maisons dédition Européennes, Plusieurs articles de sensibilisation et de vulgarisation dans la presse Nationale, ).



Services fournis:

Conseil, Formation & Assistance technique (Accréditation 17020/17025 & Certification 9001/22000, HACCP )

- Analyses microbiologiques et physico-chimiques (SAA, HPLC, RANCIMA, FTIR/UV,...).



Principales Références:

SONATRACH, GROUPE LA BELLE, BIMO, PALMARY, MAXON, HOLLYDAYS HOTEL, AROME ALGERIE, SARL QUALIFORM, HOTEL IBIS EL - DJAZAIR , spa CRAPC EXPERTISE, SARL NOUVEAU MONDE, MITIDJA, ESAFAA LAB, SARL FOOD AND FULL CATERING, CNTPP, ENGTP,ENROS, CHIPS O'DAYS, ,INPED, REBEX, FWO, COPROLAIT, CAMMEBERT SIDI MENSOUR, AMAZIGH, ABATTOIRS AVICOLES, BONAL, MOLINO,....ECT



Mes compétences :

HACCP

Certification (ISO 22000:2018, IS0 9001:2015,...)

Accréditation

Analyses microbiologiques et physico-chimiques