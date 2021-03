Lylia LABIDI C (LABIDI)

Bonjour,



je suis praticienne en Massage dynamique du corps humain B.M reboutement (comparable à l' Ostéopathie) . Je pratique des massages sans craquement et sans brusquerie :



Une méthode qui agit sur l'ensemble du corps humain ( Neuro- Musculo Squelettique) par une oxygénation, réactivation, remise en état par une libération des stases, amas de nerfs, calcifications, cristaux, toxines collées et durcies. pour soulager les douleurs du dos en général.



Pour commencer, je remets en place le bassin , je soulage ou supprime vos maux en cas de : Douleur au dos, la sciatique, le lumbago, douleur liée au stress, douleur viscérales, fibromyalgie, faiblesse au genou, fourmillements dans les mains, problème canal carpien, tensions aux épaules, omoplates, capsulite rétractile de l'épaule, tendinite entorse torticolis maux de tete etc...



.Tous ces maux sont des douleurs du quotidiens. vous pouvez aller sur ma page face Book Lili bien être.



Mes Cabinets se situent au :

- 79, route de Lyon Civrieux en Dombes 01390

- 11 avenue Général Leclerc Villeurbanne 69100

- Tèl : 06 69 18 00 95