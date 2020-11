Lynda Clarence KEUMO

Je suis élève ingénieur de la faculté des mines et des industries pétrolière de l'Université de maroua à kaele, de la filière génie mécanique pétrolier et gazier option production pétrolière et gazière du niveau 4 des ingénieurs de conception.



FORMATIONS

lycée de bafou-sud: baccalauréat D

Université de Dschang : licence en sciences physiques

Université de Maroua : Master 1 production pétrolière et gazière



EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Stage agent de maîtrise : KPDC( Kribi Power Development Company)



COMPÉTENCES

word, Excel, autocard, comsol, PowerPoint, visio, edrawmax, Fortran



LANGUES

1- français

2- anglais



ASSOCIATION

Membre EIE GROUP'S