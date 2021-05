Lynda THIERRY

Après une formation pluridisciplinaire, j'ai acquis une expérience professionnelle multi-sectorielle (Le secteur des travaux publics avec EUROVIA / Le secteur de l’eau et de l’assainissement avec la Lyonnaise Des Eaux SUEZ / Le secteur ferroviaire avec la SNCF), de plus de 10 ans dans les domaines Qualité-Sécurité-Environnement.



Motivation, rigueur et écoute sont les maîtres mots de ma ligne de conduite professionnelle.



Je suis ouverte à toute proposition de poste me permettant d'enrichir mes compétences, tout en mettant à profit celles déjà acquises (sens du relationnel / Communication ...) et en me permettant également d'être en adéquation avec ma vie privée.



Mes compétences :

Norme ISO 9001

Norme ISO 14001

Audit

