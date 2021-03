Lyon MAGICIEN (LOU ILLUSIONNISTE)

Bienvenue,



Je me nomme Lou, je suis magicien à Lyon et je pratique la magie de proximité, une magie ou je m'adapte à tous types de situations mariage anniversaire entreprise soirée privée, votre événement est unique, la prestation de magie doit être unique. La magie est un excellent moyen de communication, elle permet de créer de l'incompréhension et l'incompréhension permet de créer des émotions qui amènent les souvenirs et les souvenirs s'emportent partout. J'ai développé ma magie afin de réaliser des tours avec des objets du quotidien, j'utilise également certains objets de mes spectateurs afin de rendre l'ordinaire extraordinaire.



À très bientôt Lou



#louillusionniste"



https://www.louillusionniste.com/