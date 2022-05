Bonjour,



J'ai développé des compétences d'analyste, de data management, pilotage d'activité, calcul d'investissement et de rentabilité projet supply chain & business, présentation résultats au management. Je suis actuellement en train de développer des compétences lié à la stratégie d'entreprise et j'aimerais faire une étape en fusaq (M&A) afin de compléter mon profil de manager en finance. Je suis flexible, concis et ouvert d'esprit.



N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations.



Mes compétences :

Rigueur

Clarté

Gestion Du Stress

Bonne Communication

Analyse de données

Gestion de projet

Coordination de projets

Pilotage de la performance

Management