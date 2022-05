M'baé ISSA

Issue d'une famille pauvre de père ancien militaire et de mère au foyer, j'ai mené une aventure. Une aventure qui consistait à m'ouvrir toutes les possibilités de m'instruire et avoir tous les éléments nécessaires afin d'avoir un développement humain et intellectuelle.



Mes compétences :

Droit civil

Actions liée à l'accompagnement social

Actions de soutien à la scolarité

Actions liées à la parezntalité

Technique d'écoute et de la relation à la perssonn

Actions liées à l'interculturalité

Technique de conduite d'entretien

Normes rédactionnelles

Technique de gestion du stress

Technique dez communication

Technique de prévention et de gestion de conflits

Technique d'animation de groupe ( organisation et

Psychologie