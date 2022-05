M'baha Mady KEITA

Nè vers 1967 à kossaya dans l'arrondissement de Faraba, Cercle de Kéniéba,Règion de Kayes. je suis Malinké. je fais mes études primaires à Kenieba II et le second cycle à kayes khasso B; après le DEF j'ai été Orienté au lycée Dougoukolo Konaré dont mon séjour n'a duré que deux ans.

Ainsi je suis retourné à kénieba pour servir à la Somiéxe comme Comit Tamporaire pour la campagne d'achat des arrachides dans l'arrondissement de Dombia...

en 1980 après 5ans de presence à la somiexe nous avions été compréssé;

maintenant il falais reprendre la vie à zéro....

En 1984 après avoir tout tenté; je suis allé faire le Concour d'entré au Père Michel; une Ecole professionnelle sise à Niaréla. Après trois ans dans cet établissement; je me suis lancé dans la recherche du travail; dont j'ai gagné le teste de recrutement chez Sada Diallo; lendroit ou j'ai passé Trois ans ; dans les dirfferentes Unités de Productions...

Cependant, le14 septembre1990 après un test, j'ai été recruté par EDM SA pour servire à l'exploitation de Kati.

A Kati je ne fais que deux postes: Agent d'execution, ensuite chef d'équipe en exploitation du réseau de distribution.

EN 1992 , après le Coup d'Etat, j'ai été admis au concour professionnelle pour faire L'ECICA Industrie Electromécanique.dont j'ai obtenu en 3ans le BT1 1993 & le BT2 en 1995 4ième national avec mention Assez Bien.

En 1996, le 16Janvier je suis allé en France dans le cadre de la formation Technico Pédagogique pour rétourner le 31 décembre 1996.

C'est au cour de cette formation que j'ai Appris Toute les technique de la distribution HTA-BTde l'époque à EDF-GDF.

A mon retour, de 1997 en 1999, j'ai formé Tous les agents d'EDMSA de la distribution d'électricité publique, à la technique de mise en oeuvre du Réseau de distribution en Conducteur isolé Torsadé.

d'autre formations aussi telle que:

la construction du Branchement BT;

les petites Intervention Techniques;

les Dépannages;

brèf tous ceux qui concernent la distribution HTA/BT.

en 1999 j'ai été envoyé en Tinusie pour être formé en Travaux sous tension.

Ensuite de 2000 à 2001 je faisais la formation sur la norme de sécurité de l'UTEC18-510

Mais en Août 2001 j'ai été muté au commercial comme Responsable Technique ou j'ai débuté à l'agence de Faladjè ; après 4mois j'ai été muté à Quinzambougou dans la plus grande agence de l'époque par ce que elle s'étendais de la commune II jusqu'à Moribabougou...

En 2003, Il y a eu un mouvement Général qui m'a améné à la commune IV à Lafiabougou pour gestion de l'ACI....

''je vais continuer après....''