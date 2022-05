Mbainaidoh john innocent artiste tchadien,Directeur Artistique, promoteur culturel, choregraphe de danse et la mise en scène. qui est a la recherche des partenaires et personne de bonne moralité, pour ce mettre ensemble pour la création d'un centre chorégraphique au Tchad et faire developpe art africaine et celle du monde au Tchad



Mes compétences :

Danse

Metteur en scène

Corps

Art

Ecriture