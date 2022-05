M'barek MOHAMED EL GHARBI

Dispositions :Libre de tout engagement

Parcourt professionnel:

1- responsable import/export (secteur textile)

2- responsable logistique(secteur textile)

3- Directeur techno administratif(secteur textile)

4- Responsable planning (Plate forme en secteur de textile:4 ans)

5- Expérimenté depuis l'année 1990 (secteur habillement)

Situation sociale: Né en 1956-Marié et père de 03 enfants

Formations: bac maths session 1974-75(+2)

Subis une formation sur le GPAO

Maîtrise parfaitement l'outil informatique (Word & Excel)

Langues : Français & Arabe parfaitement lu et écrit

Titulaire d'un permis de conduire & motorisé

Subis des stages en Europe et assisté à certaines foires de textile en France-Espagne-Allemagne.