M'bark SADIK

FORMATIONS

2010 Formation SOLMAN E2E-100

2010 Formation TWS

2010 Formation Nagios

2009 Formation PI BT400

2008 Formation BW360 – BW365

2007 Formation ADM100 – ADM200



COMPETENCES

Définition et validation d'architectures SAP

Pilotage technique de projets SAP et mise en Production

Installation implémentation SAP BI 7.0, PI 7.1

Analyse de performances d'environnement SAP

Expertise des performances BI

Compétences en environnement Windows et Unix

Administration SAP ECC, BI 7.0, PI 7.1, SOLMAN

Upgrade / System copy SAP

Compétence Technico-Fonctionnelle 7.0 et PI 7.1

Participation à la mise en place d’un PRA



Mes compétences :

Parachutisme

SAP

SAP BC

SOLMAN

Business Intelligence

Conseil

Informatique

Java EE

Oracle

SQL