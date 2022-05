M'barka ELHAMEL

Etant actuellement à la recherche d'un nouvel emploi, je suis très motivée et intéressée par le travail dans une grande structure, dans laquelle je pourrai bien exploiter toutes mes compétences dans le domaine de l’Électromécanique et maintenance industrielle.

Travailleuse, rigoureuse, et ayant une forte capacité d’apprentissage et un esprit de recherche, d’analyse et de synthèse et la capacité de s’auto former, je peux mener à bien les missions du poste proposé.

Armée d’une formation polyvalente, possédant une motivation sans faille, et je cherche toujours la créativité dans mon travail.

elhamel.mbarka@gmail.com



Mes compétences :

Management de la qualité

Production

Electricité

Mécanique

Maintenance industrielle