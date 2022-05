M-Bernadette BETTINELLI

Le dynamisme au service de la réussite personnelle et professionnelle.

http://business-lucratif.com/monlien/opwh

Partenariat OPWH. Les offres irrésistibles et inédites pour développer votre business.

Décuplez vos listes d'adresses ciblées. Profitez de cadeaux de grande valeur.

Affiliation assistance, formations, réseaux, forums, gentillesse...

Les meilleurs hébergements à partir de 1,99€/mois, grand choix , Amateurs, Pros.

Les Nouvelles Formules, et hébergements spécifiques Wordpress avec auto-répondeur Fortissimail...

Certificats sécurité SSL

Uptime 99,9%

Remboursement garantie 30 jours

Service clients 24h 7/7

Scripts Softaculous...

PHP 3.5 modifiable

back up instantané

CRON Jojs

Compte FTP

Outils réseau

E et I commerce

Sous domaines, Domaines compagnons

Et bien plus...

La réalisation de vos objectifs passe obligatoirement par la connaissance, les outils

adaptés, et votre mise en action immédiate grâce à d'excellents produits et conseils.

http://planetinfo.biz/



Mes compétences :

Marketing

Conseils ,formation, conférences

Relationnel

Dynamique

Santé

Marketing relationnel

Développement web