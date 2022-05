M'boh ASSOUMA

Apres deux années de spécialisation en Msc Marketing Digital à Kedge Business School de bordeaux, je suis actuellement en stage de fin d'étude chez Canal+ en tant qu'Assistant chargé de trafic.(Jusqu'a fin octobre 2016)



Ayant une forte sensibilité pour le digital, je serais ravi de pouvoir mettre toutes mes compétences au profit d'une entreprise qui encourage l'initiative, l'esprit d'équipe et la prise de responsabilités.



Réellement investi dans les missions que l'on me confie, je m'efforce d'atteindre les objectifs qui me sont fixés.



N'hésitez donc pas à me contacter pour toute proposition.