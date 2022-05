M%c3%a9lissa+ GUINOVART

Titulaire d'un BEP Métier des Services Administratifs et d'un Baccalauréat Professionnel secrétariat, je souhaite poursuivre mes études en effectuant un BTS banque. Le domaine bancaire m'attire particulièrement pour la relation clientèle.

L'expérience que j'ai acquise durant mes différentes périodes de stages m'a permise d'être plus a l'aise avec le client et d'approfondir mes connaissance au niveau relationnel.



Mes compétences :

Excel et Access

Microsoft Word

EBP Paie

EBP Gestion Commercial

EBP Gestion Comptabilité

Power point