Je suis christale, je suis une personne franche et autonome.



J'ai de l'expérience en tant que caissière, chargée clientèle et dans le domaine du pré contentieux.



Je suis a l'aise en informatique, dans la rédaction des correspondance pour particulier et professionnel ainsi que pour la réception d'appels.



Je suis en recherche actif pour un nouveau poste