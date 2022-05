M.d Bryan MEMEVEGNI

Fournisseur de produits forestiers dans mon pays le BENIN et je voudrais aussi offrir ce service à d'autres potentiels acheteurs à travers le monde. Pour vos prestations diverses dans l'énergie électrique, pour des représentations, pour une ouverture de marché,pour du parrainage de technologie, pour un investissement dans tous produits industriels à savoir :installation d'industrie, d'automatisme, de monotoring industriel, de représentation dans les domaines électriques électroniques ,informatique aujourd'hui je suis avec un groupe de partenaire et consultants internationaux qui ont fait leurs preuves déjà dans la sous région. Juste une discussion et si vous n'êtes pas satisfait j'insisterai pas. Merci



Mes compétences :

Conception

Electronique

Électrotechnique

Production

Systèmes de production