M. DEPLANQUE

Juriste bilingue (espagnol français) expérimenté, Docteur en Droit Privé, avec une spécialisation en droit du Travail et en Droit Commercial , exerçant depuis 20 ans au sein de direction juridique de groupes de sociétés implantés en France et à l'international, dans des secteurs d'activités divers ( Vente Directe , les Transports , l'Evènementiel , l'immobilier ).



Rigoureux, diplomate et avec un fort esprit d'équipe, mes compétences complémentaires dans l'audit interne, la formation et la gestion de projets et de crises sont autant d'atouts pour assurer un service juridique à forte valeur ajoutée.



Ma compétence dans la gestion des contrôles fiscaux et Urssaf est un atout complémentaire appréciés de mes employeurs.



A votre Disposition



Mail : anegada@hotmail.fr

Tel : 0673537289



Monsieur DEPLANQUE



Mes compétences :

Droit commercial

Droit immobilier

Contrôle financier

Transport

Vente directe

Droit du travail